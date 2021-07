Welke zet je in je droomgarage?: Porsche 911 of Toyota Yaris?

Video

Het lijkt een onwaarschijnlijk gevecht, die tussen de Porsche 911 en Toyota Yaris. Niet helemaal, want op het Luxemburgse asfalt komen de twee akelig dicht bij elkaar? Hoe dat kan? En welke je in je droomgarage zet? Het antwoord zit in deze video.