Zien: tijdcapsule blijkt verborgen schat te bevatten

31 aug. Video

Eindelijk kon archeoloog Paul Hudson maandag een bijzondere tijdcapsule uit 1829 openen. De capsule werd ontdekt in een marmeren beeld van oorlogsheld Thaddeus Kosciuszko, maar leek in eerste instantie leeg te zijn. Na onderzoek blijkt dat er tóch wat in de capsule zit.