Zeldzame genafwijking: ‘Mirthe (8) denkt als een baby’

Sarah en Matthijs Groen vloggen over hun zwaar gehandicapte dochter Mirthe (8). Ze willen via social media laten zien dat het leven met een gehandicapt kind niet alleen ellende is. Mirthe heeft een genafwijking die slechts 40 à 50 kinderen wereldwijd hebben. Sarah en Matthijs wisten tijdens de zwangerschap niet dat zij beiden drager van dit zeldzame gen zijn. Pim Sedee spreekt de ouders in de nieuwe Praat Mee.