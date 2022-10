‘Heerlijk van Linda de Mol om zo wraak te nemen!’

Video

In de rubriek Wat Vindt Jan? laat Privé-icoon Jan Uriot wekelijks zijn licht schijnen over zijn hoogte- en dieptepunten in de wereld van glitter en glamour. Deze week: Jan is wél positief over de nieuwe serie van Linda de Mol, Five Live. Verder: de nieuwe liefde van Leontine, een opmerkelijk interview met Sonja Bakker en het kampeeravontuur van Henk Krol verliep anders dan verwacht.