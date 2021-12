‘Don't Look Up is vette knipoog naar pandemie en klimaatcrisis’

Nieuws

Don't Look Up draaide voorafgaand aan de lockdown al in de bioscopen maar is sinds enkele dagen ook te zien op Netflix. De film, met een behoorlijke sterrencast, zorgt op social media voor veel lovende reacties. Ook filmrecensent Marco Weijers is onder de indruk.