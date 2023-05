Opmerkelijk: Russische Krimbrug gehuld in rook

11:48 Video

De Krimbrug, die de Krim verbindt met schiereiland Taman, was woensdagochtend gehuld in rook. Volgens de Russische autoriteiten betreft het een militaire oefening. De brug was korte tijd afgesloten voor verkeer tijdens de oefening. Op de Krimbrug vond eerder een explosie plaats. Sindsdien is alleen aangepast verkeer mogelijk.