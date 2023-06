Gerard Joling reageert op clash met Ruud de Wild

12:30 Video

Gerard Joling en Ruud de Wild lagen in de clinch, nadat de zanger de radio-dj in Jinek onder meer ‘onfris’ had genoemd. Daarna bood 'Geer' telefonisch zijn excuses aan. Bij Frank Dane op Radio 538 blikt Joling terug op deze - volgens hem - ‘kinderachtige’ rel.