‘Rapport The voice voegt niet bijzonder veel toe’

Bijna zeven jaar lang is er bij het succesvolle tv-programma The Voice of Holland ongepast gedrag vertoond achter de schermen. Die conclusie trekt advocatenbureau Van Doorne na ruim een jaar onderzoek gedaan te hebben naar wantoestanden bij het programma. Mediaverslaggever Kitty Herweijer heeft de conclusies, die gedeeld zijn met de media, gelezen en stelt vast dat veel nog onduidelijk blijft.