Nachtmerrie: Rotterdamse supermarkt twee keer overvallen

Opsporing Verzocht besteedde dinsdagavond aandacht aan twee overvallen op een Lidl-filiaal die respectievelijk op 27 en 30 december plaatsvonden. In beide gevallen deed de brutale overvaller alsof hij wilde afrekenen. Hij toverde echter een groot mes in plaats van geld tevoorschijn. Het is niet bekend of het bij beide incidenten dezelfde overvaller betrof. Heeft u tips? Bel dan 0800-6070 of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.