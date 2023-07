Vliegende boot ontworpen: 'Het is bizar'

Een boot die over het water vliegt: 23 TU Delft studenten zetten hun studiejaar op pauze om een jaar lang te werken aan dit project. In juli zullen zij deelnemen aan de Energy Boat Challenge in Monaco: een race voor boten die groene brandstof gebruiken, namelijk waterstof.