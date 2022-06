Irritatie bij Op1-gast: ‘Nogmaals, vind je dat leuk?

Video

Noortje Deutekom van het Jeugdjournaal is tijdens haar bezoek in Oekraïne tot de conclusie gekomen dat de jeugd haat ontwikkelt richting Poetin. Zo worden er onder andere schietspelletjes gespeeld, waarin de Russische leider een doelwit is. De manier hoe Deutekom het vertelt wekt verbazing en irritatie bij de bioloog Midas Dekker.