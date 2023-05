Jesse (32) danst in bizarre Finse songfestivalact: ‘Moest er even aan wennen’

09:27 Video

Mia Nicolai en Dion Cooper zijn de enige Nederlanders op het podium van het Eurovisiesongfestival in Liverpool. Jesse Wijnans is namelijk één van de dansers van de Finse inzending. De 32-jarige danser had in eerste instantie wel zijn vraagtekens bij het Finse lied 'Cha Cha Cha' toen hij het voor het eerst hoorde.