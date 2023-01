Bizarre actie buurman gefilmd tijdens burenruzie

Video

In maart hadden buren uit het buurtschap Witte Paarden in Overijssel onenigheid over een hek. Buurman Jan dacht dat het hek op zijn grond was geplaatst en haalde het eigenhandig weg. Buurvrouw Jacqueline was het daar niet mee eens. Meester Frank Visser deed uitspraak over de zaak, het hek moest weg maar Jan had dat niet zelf mogen doen. Ondanks de uitspraak duurt de ruzie voort. In een terugblik vertelt Jacqueline over een bizarre actie van Jan. Meester Frank Visser: hoe is het nu met? is vanaf donderdag 5 januari wekelijks om 20.30 te zien op SBS6.