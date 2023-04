John de Bever reageert op kritiek: ‘Hij wil dat ik huil!’

Video

Groot nieuws voor John de Bever en zijn man Kees, bekend van de RTL5-serie De Bevers: het showbizzkoppel staat op 30 september samen met een aantal bekende vrienden in Ahoy Rotterdam. Verslaggever Jordi Versteegden bracht met de mannen alvast een bezoekje aan de zaal waar ze over een paar maanden samen schitteren. Ook vroeg hij John naar de kritiek die een oud-producer onlangs op hem had.