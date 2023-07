Opmerkelijk: Republikein loopt 21 seconden vast tijdens persconferentie

10:21 Video

De leider van de Republikeinse Partij in de senaat, Mitch McConnell, liep tijdens een persconferentie compleet vast. Hij viel midden in de persconferentie stil en staarde voor zich uit. Het is niet bekend wat de reden van het stilvallen is.