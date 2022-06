'Oorlog kantelt in voordeel van de Russen'

Video

Het Oekrainse Loehansk en de aangegrenzende regio Donetsk lijken spoedig in Russische handen te vallen. Han ten Broeke, directeur politieke zaken van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies, ziet een kanteling in de oorlog in het voordeel van Rusland.