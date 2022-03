'Amateuristisch: Rutte als schoolkindje achter in de klas'

Video

In Afhameren bespreken politiek commentator Wouter de Winther en Pim Sedee het laatste politieke nieuws. In deze aflevering: er komt een debat over de mondkapjesdeal, maar zonder Hugo de Jonge. En Tweede Kamer bereidt zich voor op toespraak Oekraïense president Zelenski.