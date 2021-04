Alles over dé elektrische auto van 2021: Hyundai Ioniq 5

Video

De Ioniq 5 is een van dé elektrische auto’s van het jaar. Het eerste model op het nieuwe E-GMP-platform van Hyundai-Kia zet namelijk nieuwe standaarden in de wereld van elektro-auto's door het gebruik van een 800 volt-systeem. Dat kennen we al van Porsche en Audi, maar niét van een fabrikant die hoge volumes gaat draaien als Hyundai. Maar er is veel meer dat deze CUV bijzonder maakt. Autovisie-redacteur Sjors ten Tije neemt je mee langs alle leuke en doordachte eigenaardigheden van de Ioniq 5.