Hotter Than My Daughter: Hier schaamt de schoondochter zich het meest voor

De hoge laarzen van haar schoonmoeder Bianca waren voor Gimenne de uitgelezen reden om haar op te geven voor Hotter Than My Daughter. Om uit te leggen waarom de laarzen haar grootste ergernis zijn, heeft ze er een passende naam voor bedacht. Niet geschikt voor mensen die visueel ingesteld zijn, zoals presentatrice Bridget. Woensdagavond om 21.30 uur is de vijfde aflevering van Hotter Than My Daughter te zien op RTL 5.