Zien: eerste beelden Songfestival-duo in Liverpool

01 mei Video

Het Nederlandse songfestival-duo Mia Nicolai en Dion Cooper heeft maandag voor het eerst gerepeteerd in Liverpool. Volgens aanwezigen was de repetitie veelbelovend. Op 9 mei strijdt het duo om een plek in de finale van het Eurovisie Songfestival.