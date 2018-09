01 mei 2017 in VOETBAL

Vitesse vierde maandagavond met zijn fans de bekerwinst. Heel Arnhem stond op zijn kop en TELESPORT was erbij. We spraken met matchwinner Ricky van Wolfswinkel, de dankbare Navarone Foor en de onfortuinlijke Kelvin Leerdam. Bovendien zagen we trainer Henk Fraser uit zijn dak gaan.