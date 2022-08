Ben Saddik emotioneel door komst vader: ‘Had hem al even niet gezien’

Video

Met overtuiging heeft Jamal Ben Saddik zaterdagavond tijdens Glory81 in Düsseldorf afgerekend met zijn tegenstander Benjamin Adebuyi. Hij sloeg de Roemeen nog voor het einde van de eerste ronde knock-out. Wilson Boldewijn deed uitgebreid verslag van deze spectaculaire avond, die extra spannend was omdat tijdens de vorige editie in het Belgische Hasselt stevige rellen uitbraken.