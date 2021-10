Gruweldaden IS: 'Kan geur van dode lichamen nog herinneren'

Video

Het is al 10 jaar geleden dat de oorlog in Syrië begon. Nu lijkt er eindelijk vervolging mogelijk te zijn van de vele partijen die zich daar hebben schuldig gemaakt aan allerlei oorlogsmisdaden. Wij spraken erover met chef van de redactie Buitenland van De Telegraaf Frank van Vliet en Sara Kayyali, die vanuit Human Rights Watch onderzoek doet naar de vele misstanden in Syrië.