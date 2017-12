Deze truck ramde stilstaande politieauto

2 uur geleden in BUITENLAND

Een slingerende Oekraïense vrachtwagenchauffeur heeft in volle vaart een stilstaande politieauto geramd. Een agente is overleden, twee anderen raakten gewond. Het gebeurde in Duitsland, vlak over de grens bij Nederland.

Kopieer naar clipboard

Meer weergeven