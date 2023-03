Belastingtip: ‘Deze mensen betaalden afgelopen jaren veel meer’

Video

De belastingaangifte over het jaar 2022 kan weer worden ingevuld. In deze reeks video’s zetten we een aantal tips op een rij. Bekijk hier de tips voor aftrekposten die vaak vergeten worden. Bekijk hier de tips over het invullen van de aangifte, hier de tips voor huiseigenaren en hier de tips voor aftrekposten die vaak worden vergeten.