Harteloos: jonge man licht bejaarden op

12:00 Video

Een bejaard echtpaar en twee alleenstaande vrouwen van 80 en 85 werden door een zogenaamde fraudemedewerker van de bank gebeld met de waarschuwing dat er door criminelen geld van hun rekening was gestolen. Er zou meteen een bankmedewerker langskomen om de bankpas op te halen en het op te lossen. Kort daarna werden met de bankpassen grote geldbedragen opgenomen. Het lijkt in alle gevallen om dezelfde jongeman te gaan. Hij heeft een donkere snor en baardje en spreekt Nederlands.Denk je hem te (her)kennen of weet je waar hij verblijft? Geef je informatie dan door aan de politie. Dat kan via het digitale tipformulier; www.politie.nl/telegraaf of bel de gratis tiplijn; 0800-6070. Anoniem tippen kan via Meld Misdaad Anoniem; 0800-7000. Vermeld daarbij aub de code T3004.