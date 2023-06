Dader fataal ongeval vlucht: moeder blijft radeloos achter

11:32 Video

In Nederland lopen ongeveer 8000 veroordeelden rond die nog worden gezocht door de politie. Veel van hen hebben ernstige misdrijven op hun naam staan en zoeken hun toevlucht vaak in het buitenland. Ook Astrid van Schaick is slachtoffer van een voortvluchtige veroordeelde. Op 21 mei 2021 verloor zij haar zoon Geordi bij een verkeersongeval in het Friese Siegerswoude. De dader Edwin W. kreeg 5 jaar cel opgelegd, maar is tot op heden onvindbaar.