Onbeschaamd: duo steelt gloednieuwe hogedrukreiniger op klaarlichte dag

10:09 Video

Twee mannen stelen op klaarlichte dag een professionele hogedrukreiniger in het Overijsselse Zenderen, vlakbij Almelo. Het apparaat is gloednieuw, staat op een pallet en is net bij een bedrijf afgeleverd door de leverancier. De mannen laden de hogedrukreiniger op hun gemak in hun bestelbus en gaan ervandoor. Denk je hen te (her)kennen of weet je waar ze verblijven? Weet je waar de hogedrukreiniger is gebleven of is deze je te koop aangeboden? Geef je informatie dan door aan de politie. Dat kan via het digitale tipformulier; www.politie.nl/telegraaf of bel de gratis tiplijn; 0800-6070. Anoniem tippen kan via Meld Misdaad Anoniem; 0800-7000. Vermeld daarbij aub de code T3010