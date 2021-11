'Leontine reageert wel héél zoetsappig op vreemdgaan'

Video

In de rubriek Wat Vindt Jan? laat Privé-icoon Jan Uriot wekelijks zijn licht schijnen over zijn hoogte- en dieptepunten in de wereld van glitter en glamour. Deze week over Chateau Meiland. Stopt het programma binnenkort? Verder alles over het interview van Leontine Borsato in de LINDA. Ook heeft Jan kritiek op The Masked Singer.