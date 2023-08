Gigantisch cruiseschip trekt bekijks: 'Dit is onwaarschijnlijk!'

17 aug. Video

Cruiseschip ‘Disney Dream’ is donderdag voor het eerst aangemeerd in Nederland. De luxe cruise ligt in Amsterdam en op zondag in Rotterdam. Voor veel Disney-fans een mooi moment om even een kijkje te nemen naar het grote schip vol pracht en praal.