Tadic over afgekeurde goal: ‘Scheids zei dat er niks gebeurde’

Ajax speelde donderdagavond in de kwartfinale van de Europa League met 1-1 gelijk tegen AS Roma. Doordat de Amsterdammers in eigen huis al met 1-2 verloren, is het Europese avontuur daarmee ten einde. Na afloop van de wedstrijd is de teleurstelling groot bij trainer Erik ten Hag en aanvoerder Dusan Tadic.