RedBull is Ferrari weer de baas: ‘Verstappen in control’

Video

Max Verstappen leidde de sprintrace in Oostenrijk van begin tot einde, maar zag dat het verschil tussen hem en Ferrari klein was. We spraken na afloop met onze F1-verslaggever Erik van Haren. Zondag nemen de coureurs het vanaf 15.00 uur tegen elkaar op in de hoofdrace.