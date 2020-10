Horrornacht op vliegveld Sicilië: ‘Hebben hel doorstaan’

Nieuws

Een groep van 36 Nederlanders is geland op Schiphol na een vreselijke ervaring op het Italiaanse eiland Sicilië. Bij aankomst bleek dat ze in het vliegtuig in de buurt hadden gezeten van iemand met het coronavirus. Noodgedwongen bleven ze 24 uur op het vliegveld, om vervolgens weer huiswaarts te keren. Corendon heeft aangegeven binnen veertien dagen het volledige reisbedrag over te maken.