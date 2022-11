'Verhoeven trekt ook vriendin en moeder naar het kickboksen'

Video

Zaterdag vond in Ahoy Rotterdam het eerste Hit It-evenement van Rico Verhoeven plaats. Dit keer waren het niet alleen de mannen die interesse hadden in het kickboksen, vertelt Telesportverslaggever Lars van Soest in de vechtsportpodcast De Rechtse Directe. Deze week is niemand minder dan dubbelkampioen Regian Eersel te gast. De hele aflevering is hier te beluisteren.