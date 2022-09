‘Hoofdverdachte witwaszaak werd genoemd in proces Holleeder’

Jumbo-topman Frits van Eerd wordt gehoord in een groot witwasonderzoek, waarbij de FIOD ook een inval deed in zijn huis. De hoofdverdachte in deze zaak zou ex-raceteambaas Theo E. zijn, vertelt Dagblad van het Noorden-verslaggever Sander Dekker.