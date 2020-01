Vrouw

Elke week een VROUW-lezeres in onze populaire rubriek 'Blootgeven'. Deze keer Ilonka Jansen (38). Ze woont samen en heeft twee dochters (12 en 10). "Ik doe mee aan deze fotoshoot omdat ik in 2019 best wel wat mensen ben verloren aan ziekte. Ik ben blij met mijn gezonde lichaam en wil dat op deze manier graag laten vastleggen."