Dit is de bizarre hobby van Merel Westrik

Video

In de rubriek Wat Vindt Jan? laat Privé-icoon Jan Uriot wekelijks zijn licht schijnen over zijn hoogte- en dieptepunten in de wereld van glitter en glamour. Deze week over de bizarre nieuwe hobby van Merel Westrik, het opmerkelijke gedrag van Matthijs van Nieuwkerk richting de pers op zijn boekpresentatie en Jan heeft geen goed woord over voor een nieuwe Chateau Meiland-achtige serie op NPO1.