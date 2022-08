Hier haalt Roxeanne uit naar Rachel Hazes

Video

In de eerste uitzending van het nieuwe seizoen Beste Zangers haalt Roxeanne Hazes flink uit naar haar moeder en vertelt ze over het heimwee, waar ze nu nog steeds last van heeft. Rachel Hazes laat weten dat ze het bijzonder vindt dat het nooit eerder direct aan haar of aan anderen in hun naaste omgeving is gemeld. De volgende aflevering van Beste Zangers is te zien op donderdag 18 augustus op NPO1.