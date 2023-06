Deze inhoud valt buiten de verantwoordelijkheid van de hoofdredactie van De Telegraaf

Absurd: oplichter pint lachend geld met gestolen bankpas

11:46 Video

De jongen op deze beelden pint met een bankpas die niet van hem is. Hij is door een sluwe truc in het bezit gekomen van de bankpas en haalt al lachend een groot bedrag van de rekening van zijn slachtoffer. Hij lijkt al die tijd iemand aan de telefoon te hebben. Denk je hem te (her)kennen of weet je waar hij verblijft? Geef je informatie dan door aan de politie. Dat kan via het digitale tipformulier; www.politie.nl/telegraaf of bel de gratis tiplijn; 0800-6070. Anoniem tippen kan via Meld Misdaad Anoniem; 0800-7000. Vermeld daarbij aub de code T3005