'Ophef en publiciteit vallen familie Nouri zwaar'

Sport

In Telesport VNDG: Ajax-clubwatcher Mike Verweij over de situatie rondom Abdelhak Nouri, bij wie in 2014 en 2016 tijdens medische controles al een hartafwijking zou zijn geconstateerd. Dat zorgt voor veel ophef in de media en voor onrust bij de familie van de voetballer. Schaatsster Esmee Visser geniet na van haar Europese titel op de 3000 meter en oud-international Ronald de Boer doet een oproep.