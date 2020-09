Ook Johan Cruijff reed rond in deze prachtige Citroën

Video

De Citroën SM was de snelste voorwielaandrijver in zijn tijd door een royale V6 van Maserati in de neus. In deze nieuwe aflevering van Peters Proefrit het kwetsbare kunststuk van Citroën en Maserati. Citroen had in de jaren zestig de wind in de zeilen door het succes van de 2CV en de DS. Maar het ontbrak het merk én de trotse Franse auto-industrie aan een prestigemodel in het hogere segment. Onder de noemer Project S startte begin jaren zestig de ontwikkeling van een exclusievere versie van de DS. Dat evolueerde door in een majestueuze vierzits coupé. Wereldsterren als Johan Cruijff reden onder meer rond in de SM. Maar al snel begonnen de verhalen over de onbetrouwbaarheid en het kostbare onderhoud klanten af te schrikken. De oliecrisis volgde in 1973, een jaar later was Citroën bankroet en in 1975 staakte de nieuwe eigenaar Peugeot de productie. De Concorde voor mensen met hoogtevrees was uitgevlogen.