Weduwe Tineke (62): Ná het rouwen viel ik 20 kilo af

Vrouw

Elke week geeft een lezeres zich bloot in VROUW magazine. Deze week is dat weduwe Tineke (62): ,,Mijn man is 10 maanden ziek geweest. Ik beloofde hem te zullen afvallen omdat ik mezelf te dik vond. Na zijn overlijden kwam ik eerst aan en vervolgens viel ik 20 kilo af.”