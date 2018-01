‘Het was alsof er een bom ontplofte’

Gisteren, 17:04 in BINNENLAND

Ger Warink is zich kapot geschrokken van de zware aardbeving in Groningen. Hij woont in Loppersum, een paar kilometer van het epicentrum. Met een kracht van 3,4 is het de zwaarste beving sinds 2012.

