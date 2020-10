Illegale vleeshandel blootgelegd: ‘Niet te geloven dit’

Video

In een nieuwe aflevering van Undercover in Nederland duikt Alberto Stegeman in de wereld van de vleeshandel. Hij ontdekt hoe verboden vlees van wilde dieren uit Afrika in Nederland wordt verkocht. Dat is in Nederland verboden. Tweede Kamerpartijen SP en PvdA gaan ook Kamervragen stellen over de praktijken. Undercover in Nederland is zondag om 21.30 uur te zien bij SBS6.