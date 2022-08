Bizarre confrontatie B&B-Martijn met nieuwe date

Video

In de laatste week van B&B Vol liefde ontvangt Martijn in Portugal zijn zesde single. Maar de 32-jarige Linda lijkt helaas voor niets in het vliegtuig te zijn gestapt, aangezien Martijn haar al op de eerste avond bekent verliefd te zijn geworden op Fenna. Deze bekentenis komt de nieuwe single nogal rauw op haar dak.