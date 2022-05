Vrouw René van der Gijp haalt keihard uit

Video

In deze update bespreken Wilson Boldewijn en verslaggever Jordi Versteegden het laatste nieuws uit de entertainmentwereld. Deze week over Linda de Mol. Een acteur die rondliep op de set van een nieuwe serie waarin de presentatrice een rol in speelt zou ontslagen zijn na een selfie met de televisiekoningin. Haar management reageert. Verder Glennis Grace, die niet welkom is bij De Beste Zangers in Concert. Ook haalt Minouche, de vrouw van René van der Gijp, hard uit naar alle ‘azijnzeikers’.