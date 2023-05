Mysterie rond gezondheid president Loekasjenko: ‘Waar is hij?’

In Wit-Rusland wordt er volop gespeculeerd over de gezondheid van president Aleksandr Loekasjenko. De leider is al een week niet meer in het openbaar gezien. Rusland-expert Bob Deen van instituut Cingendael vertelt wat voor gevolgen het eventueel kan hebben voor de oorlog in Oekraïne als er inderdaad iets met Loekasjenko aan de hand zou zijn.