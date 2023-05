Doodeng: machete-zwaaiende mannen vallen horecazaak binnen

25 mei Video

Op internet zijn recent beelden gepubliceerd van een incident dat zondag 14 mei plaatsvond in Londen, VK. Op de beelden is te zien hoe een groep al zwaaiend met machetes een horecazaak binnenvalt. Bij het voorval zijn twee personen gewond geraakt. Een van de gewonden is aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Het onderzoek loopt nog.