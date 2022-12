Uniek kijkje in grafkelder: dit wordt laatste rustplaats koning

Video

Een cameraploeg van De Telegraaf kreeg vandaag de unieke mogelijkheid om de Koninklijke grafkelder in Delft te filmen. De kelder in de Nieuwe Kerk in Delft is sinds de bijzetting van Willem van Oranje in 1584 de laatste rustplaats voor veel leden van het Huis Oranje-Nassau. De laatste leden van het koninklijke huis die zijn bijgezet in de grafkelder zijn: prins Claus in 2002 en Juliana en Bernhard in 2004. Hiermee is de maximale capaciteit bereikt en is uitbreiding noodzakelijk.