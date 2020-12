André Hazes over slepende ruzie: ‘Rachel weet hoe ik erin sta!’

Sterren

Op liefdesgebied is de rust in het leven van André Hazes in 2020 eindelijk teruggekeerd. Ook hereniging met zuslief Roxeanne zorgde voor rust in zijn leven. Maar de ruzie met moeder Rachel is nog altijd niet opgelost. Of dat ooit gaat gebeuren vertelt de zanger in de Shownieuws Kerstspecial: Het jaar van André Hazes SBS6, Eerste Kerstdag 23:10 op SBS 6.